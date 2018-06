Doživi Evropo na Znanstivalu

Ljubljana, 1. junija - Ljubljanske ulice, mostove in trge bo danes ponovno poživil Znanstival - festival dogodivščin, ki je namenjen spodbujanju radovednosti in ustvarjalnosti ter promociji izobraževanja in znanosti. Letos se mu pridružuje tudi Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji, ki za vse znanstvene nadobudneže pripravlja dogodivščino Doživi Evropo.