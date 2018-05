Stranke v ciljni sprint pred nedeljskimi volitvami

Ljubljana, 30. maja - Kampanja pred parlamentarnimi volitvami se preveša v sklepni del. Stranke že pripravljajo zaključne dogodke, na katerih se še slednjič obračajo na volivke in volivce v želji po njihovi podpori. Danes takšna dogodka pripravljata Stranka Alenke Bratušek in Dobra država. Desnosredinski trojček SDS, NSi in SLS medtem napoveduje skupen javni nastop.