V Novi pošti pogovor o prekarnosti v kulturi in novinarstvu

Ljubljana, 30. maja - V Novi pošti je v torek potekal pogovor o prekarnosti v kulturi, umetnosti in novinarstvu. Sodelujoči so spomnili, da v Sloveniji tretjina samozaposlenih v kulturi živi pod pragom revščine in se jim obeta uborna pokojnina. Na področju novinarstva je prekarce težje določiti, saj ni točnih podatkov, koliko novinarjev ni v rednih delovnih razmerjih.