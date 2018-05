V kranjskem domu upokojencev nesoglasja med zaposlenimi in vodstvom

Kranj, 29. maja - Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Dom upokojencev Kranj (DUK) je danes v Kranju zaradi pritiskov na predstavnike sindikata pripravil protestni shod in zahteval odstavitev direktorice in izboljšanje delovnih razmer v domu. Direktorica je vse očitke zavrnila, drugi sindikat v domu pa je pozval k mirnemu reševanju sporov.