Murskosoboški policisti prijeli 19- in 24-letna osumljenca več vlomov

Murska Sobota, 29. maja - Policisti so 22. maja prijeli 19- in 24-letnika, ki ju sumijo storitve 14 kaznivih dejanj velike tatvine, povzročenih med vlomi v gostinske lokale, trgovine ter prostore športnih in drugih društev. Oba so dan pozneje privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanju odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.