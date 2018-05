Za življenje z multiplo sklerozo je treba biti umetnik

Ljubljana, 29. maja - Bolniki z multiplo sklerozo imajo na voljo veliko možnosti, da se čim lažje soočijo z boleznijo in obvladajo ovire, ki jim jih postavlja, so predstavniki društva Spoznajmo multiplo sklerozo in strokovnjaki poudarili na današnji okrogli mizi. Za življenje z multiplo sklerozo moraš biti umetnik, je menila delovna terapevtka Dejana Zajc z URI Soča.