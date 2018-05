V Študijskem centru za narodno spravo predstavili projekte evropskega spomenika žrtvam totalitarizmov

Ljubljana, 29. maja - V Študijskem centru za narodno spravo so danes predstavili projekte evropskega spomenika žrtvam totalitarizmov 20. stoletja. Med deset najboljših predlogov, ki so jih predstavili v Bruslju, sta se uvrstila tudi dva iz Slovenije, in sicer arhitekta Grege Vezjaka ter slikarke Nike Zupančič, arhitekta Mateja Perčiča in pesnika Braneta Senegačnika.