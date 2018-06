Znanost nad mite o prehrani: Mlečna maščoba ne maši žil, deluje lahko celo preventivno

piše Anja Gorenc

Ljubljana, 9. junija - V mleku in mlečnih izdelkih so resda mlečne maščobe, ki vsebujejo veliko nasičenih maščobnih kislin. A to ne pomeni, da mlečna maščoba maši žile. Nekatere raziskave kažejo, da lahko mlečni izdelki delujejo preventivno. Irena Rogelj z biotehniške fakultete opozarja, da je mleko treba obravnavati kot kompleksno živilo, ki v telesu deluje kot celota.