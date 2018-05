SŠK poziva vernike h glasovanju na volitvah in molitvi za domovino

Ljubljana, 29. maja - Slovenska škofovska konferenca (SŠK) je vernike pozvala, da se udeležijo državnozborskih volitev. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je udeležba na volitvah pravica in dolžnost državljanov, če želijo poskrbeti za prihodnost Slovenije. Prav tako so vse katoličane in druge verujoče povabili, da v teh dneh okrepijo svoje molitve za domovino.