Trije kolesarji oropali moškega za Bežigradom

Ljubljana, 29. maja - Ljubljanski policisti so v ponedeljek okoli 22.30 ure obravnavali rop za Bežigradom. Kot so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana, so trije za zdaj neznani storilci od oškodovanca z grožnjo zahtevali telefon in denar. Eden od storilcev je iz etuija za mobilni telefon vzel denar, telefon pa vrnil oškodovancu, ki v dogodku ni bil poškodovan.