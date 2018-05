Novomeški in koprski policisti prijeli 32 tujcev

Novo mesto/Koper, 29. maja - Novomeški policisti so v ponedeljek med varovanjem meje na območju policijskih postaj Črnomelj in Metlika izsledili in prijeli 17 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Vsi so zaprosili za mednarodno zaščito in bodo po zaključenih policijskih postopkih odpeljani v azilni dom. Še 15 tujcev so v ponedeljek prijeli koprski policisti.