Ob svetovnem dnevu brez tobaka 2018 o posledicah kajenja in učinkih nove tobačne zakonodaje v Sloveniji

Ljubljana, 29. maja - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je ob svetovnem dnevu brez tobaka pripravil nacionalni posvet, na katerem so tuji in domači strokovnjaki predstavili vplive kajenja na zdravje, učinke nove tobačne zakonodaje v Sloveniji ter spregovorili o odnosu mladih do kajenja. Nagovor je imela tudi ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc.