Malešević priznal krivdo za uboj Ceglarja

Ljubljana, 29. maja - Žarko Malešević, ki se je lanskega decembra sprl z Danielom Ceglarjem in ga zabodel, je na ponedeljkovem predobravnavnem naroku na Okrožnem sodišču v Ljubljani priznal krivdo, poročajo mediji. Malešević, sicer državljan Bosne in Hercegovine, ki so ga na sodišče pripeljali iz pripora, bo zaradi uboja sedel 10 let.