Položili temeljni kamen za dozidavo Glasbene šole Šoštanj

Šoštanj, 29. maja - Šoštanjski župan Darko Menih in predsednik uprave velenjskega Esotecha sta danes položila temeljni kamen za dozidavo Glasbene šole Šoštanj. Vrednost del znaša 2,5 milijona evrov, z dozidavo pa bo šola pridobila 17 učilnic za individualni pouk, skupinsko učilnico in dvorano za interne nastope, so sporočili s šoštanjske občine.