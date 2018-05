Skromen odziv Mariborčanov na glasovanje o participativnem proračunu

Maribor, 29. maja - Odziv Mariborčanov na povabilo h glasovanju o predlaganih projektih participativnega proračuna v mestnih četrtih Nova vas in Tabor ter krajevnih skupnostih Razvanje, Limbuš in Pekre je bil skromen, saj se je do projektov opredelilo le nekaj deset meščanov. Iniciativa mestni zbor je bila že pred izvedbo glasovanja kritična do načina izvedbe.