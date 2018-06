V Kamniku danes 42. državno tekmovanje mladih modelarjev in radioamaterjev

Kamnik, 2. junija - Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) danes v Kamniku pripravlja 42. državno tekmovanje mladih modelarjev in radioamaterjev, na katerem bo sodelovalo približno 120 osnovnošolcev. Pomerili se bodo v 13 različnih disciplinah v več panogah, in sicer v letalski, raketni in ladijski panogi, avto modelarstvu in radiogoniometriranju.