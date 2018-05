V nesreči v Dolskem umrl motorist

Dol pri Ljubljani, 29. maja - V jutranji prometni nesreči v Dolskem, v kateri sta bila udeležena osebno vozilo in motor, je umrl motorist, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Policisti so bili o nesreči obveščeni okoli 6.40, cesta Litija-Ljubljana pa je zaradi nesreče še zaprta, obvoz je urejen preko Dolskega ali Petelinj.