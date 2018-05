V Inštitutu Libertas proti prekomerni regulaciji

Ljubljana, 28. maja - V Inštitutu Libertas so prepričani, da je uspešna prihodnost Slovenije v rušenju ovir za svobodo dela in trgovanja, ne pa v pretiranem nadzoru in vplivu države na življenja ljudi. Zato so na današnji novinarski konferenci predstavili načrt treh načel in posebno resolucijo, k podpisu katere vabijo vse, ki želijo manj nepotrebne regulacije.