Ljubljanski svetniki podprli vrsto prostorskih aktov

Ljubljana, 28. maja - Ljubljanski mestni svetniki so se danes posvetili predvsem prostorskim aktom. Zeleno luč so prižgali spremembam izvedbenega in strateškega dela odloka o občinskem prostorskem načrtu, podprli so tudi osnutek sprememb, ki bodo Mercatorju omogočile selitev sedeža podjetja ter potrdili takso za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe prostora.