Svoj program Zdusu predstavila tudi Dobra država

Ljubljana, 28. maja - Svoj predvolilni program so Zvezi društev upokojencev Slovenije (Zdus) predstavili tudi v Dobri državi. Ugotovili so, da se ta v ključnih točkah ujema z izhodišči Zdusa in da se strinjajo s tem, da je treba takoj zajeziti ustvarjanje armade revežev, so sporočili iz Dobre države. Poudarili so nujnost pokojninske reforme.