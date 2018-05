Tedenska napoved - rekreacija od 29. 5. do 4. 6.

IZBRANI DOGODKI

Dnevi športa na Jesenicah: Olimpijski tek

Vabljeni na Olimpijski tek v okviru prireditve dnevi športa, ki bo v petek, 1. junija. Start otroških tekov ob 18.00 uri, start olimpijskega teka ob 18.30 uri. Za otroške teke bo trasa speljana po športnem parku Podmežakla, prilagojena bo starosti otrok. Otroci tečejo do 14. leta v treh starostnih kategorijah, ločenih po spolu. Trasa olimpijskega teka bo dolga okvirno 8 kilometrov in se bo dokončno določila pred startom po dogovoru s tekači. Zavod za šport Jesenice v sodelovanju s Športno zvezo Jesenice pripravlja tudi druge dogodke. Informacije: www.zsport-jesenice.si

18. Tušev vzpon na Celjsko kočo

V soboto, 2. junija, bo potekal že 19. tradicionalni Tušev vzpon na Celjsko kočo. Gre za enega najbolj priljubljenih vzponov za kolesarje, dogodek pa je namenjen tudi pohodnikom in gorskim kolesarjem. Informacije: http://celje.planet-tus.si

23. gorski tek na Ratitovec (svetovno prvenstvo veteranov)

Start, ki bo v soboto, 2. junija, za dolgo progo bo v naselju Na Kresu na cesti v Dašnico, za ženske in mladince v Podlonku, za mladinke in manj pripravljene rekreativce pa v Prtovču. Za otroke bo start v Železnikih, kjer bo tudi speljana proga. Razdalje bodo od 0,7 do 11,1 km. Informacije: www.atletsko-drustvo-zelezniki.si

KOLEDAR

TOREK, 29. maja

LJUBLJANA - Srednja peč (1920 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Dan planincev PD IMP; planinstvo. Informacije: www.pd-imp.si/

LOGATEC - Po Logatcu; pohodništvo. Informacije: http://pdlogatec.blogspot.si/

ORMOŽ - Lunin pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

RAVNE NA KOROŠKEM - 10 krogov za 10 nasmehov - humanitarni tek; tek. Informacije: www.nevergiveup.si

ŠENTRUPERT - Pohod ob polni luni; pohodništvo. Informacije: www.pdpolet.com

SREDA, 30. maja

LJUBLJANA - Pandurjeva delavnica: dropi; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Plezalni popoldan v plezališču Kamnik pri Celju; športno plezanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

KOPER - Medklubski atletski miting; atletika. Informacije: www.akkoper.si/

PTUJ - 10 krogov za 10 nasmehov - humanitarni tek; tek. Informacije: www.nevergiveup.si

PODTURN - 1. Sprint na Bazo 20; kolesarstvo. Informacije: www.sprint-nm.si/aktivnosti/sprint-na-bazo-20/

ČETRTEK, 31. maja

DOMŽALE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: www.ak-domzale.si

LJUTOMER - 10 krogov za 10 nasmehov - humanitarni tek; tek. Informacije: www.nevergiveup.si

RAVNE NA KOROŠKEM - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

RIMSKE TOPLICE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

VRHNIKA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

PETEK, 1. junija

LJUBLJANA - 2. Ga-Raš tek; tek.

LJUBLJANA - Voden izlet in delavnica; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Nočni sešn; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Romanje po Jakobovi poti; pohodništvo. Informacije: www.europadonna-zdruzenje.si/kdo_smo/sekcija_za_gibanje_in_sport/roznati_izziv_2018

BREŽICE - Brežiški športni vikend 2018; športna rekreacija (odrasli) - programi in akcije. Informacije: www.sportbrezice.si

CERKNO - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

FRAM - Močeradov pohod; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

JESENICE - Dnevi športa na Jesenicah: Olimpijski tek; tek. Informacije: www.zsport-jesenice.si

JESENICE - Dnevi športa na Jesenicah; športna rekreacija (odrasli) - programi in akcije. Informacije: www.zsport-jesenice.si

MARIBOR - Čez Pohorje (1544 m); pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/home

MARIBOR - Čez Pohorje; pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/

MEDVODE - Medvode v gibanju 2018; športna rekreacija (odrasli) - programi in akcije. Informacije: www.festivalmedvode.si

POSTOJNA - Ulična košarka 2018: kvalifikacije; košarka. Informacije: www.mopa.si

RADEČE - Posavski festival tematskih poti: Po Učni poti Savus; pohodništvo. Informacije: www.ktrc.si

RADOVLJICA - Prijatelji Begunjščice (celoletna akcija); planinstvo. Informacije: www.pdradovljica.si/?tip=drustvo&pod=novice&id=7131

RUŠE - 24 ur Martnice - dobrodelni pohodi; pohodništvo. Informacije: http://martnica24.weebly.com/

ŠENTJUR - Raduha (2062 m); planinstvo. Informacije: www.pddramlje.si

TOLMIN - 10 krogov za 10 nasmehov - humanitarni tek; tek. Informacije: www.nevergiveup.si

SOBOTA, 2. junija

LJUBLJANA - Tamar (1108 m); pohodništvo. Informacije: www.pdcrnuce.si/

LJUBLJANA - Maraton Junaki vinogradov; kolesarstvo. Informacije: www.klet-brda.si

LJUBLJANA - Tromeja (1508 m); planinstvo. Informacije: www.pd-viharnik.si/

LJUBLJANA - Po poteh okrog Šentruperta; turno kolesarstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Kolesarjenje s starodobniki; kolesarstvo. Informacije: www.randonneurs.si

LJUBLJANA - 8. skupinski tek Volkswagen Ljubljanski maraton; tek. Informacije: www.ljmaratonpriprave.si

LJUBLJANA - Trnovski gozd; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-delo.com/

LJUBLJANA - Zeleniške špice (2150 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Storžič (2132 m); planinstvo. Informacije: www.pd-imp.si/

LJUBLJANA - Staničev vrh (1805 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

LJUBLJANA - Veliki vrh (2088 m); planinstvo. Informacije: http://pd-iskra-lj.si

TRŽIČ - Žabiški Kuk (1844 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-trzic.si

BRESTANICA - Posavski festival tematskih poti: Okoli Brestanice; pohodništvo.

BREZJE - 5. brezjanski tek; tek. Informacije: www.sportna-zveza-radovljica.si

BREŽICE - SPP - od Maribora do Slovenj Gradca; pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CELJE - 18. Tušev vzpon na Celjsko kočo; pohodništvo. Informacije: http://celje.planet-tus.si

CELJE - Bellevue - Areh; pohodništvo. Informacije: www.pd-ojstrica.si/

CELJE - Iški Vintgar; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptce.si/

CELJE - 18. Tušev vzpon na Celjsko kočo; kolesarstvo. Informacije: http://celje.planet-tus.si

CERKLJE NA GORENJSKEM - Dobrodelni Hodim, da pomagam; pohodništvo. Informacije: www.lions-brnik.si/?p=1815

CERKLJE NA GORENJSKEM - Dobrodelni Hodim, da pomagam; pohodništvo - nordijska hoja. Informacije: www.lions-brnik.si/?p=1815

CERKNO - Bovški Gamsovec (2392 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-cerkno.si/

DRAVOGRAD - Stol (2236 m); planinstvo. Informacije: www.pddravograd.com

FRAM - Plitvička jezera; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

GORNJA RADGONA - Debela peč (2014 m); planinstvo. Informacije: www.pdradgona.si/

GROSUPLJE - Dan doživetij pri Županovi jami; pohodništvo.

HOČE - Stol (2236 m); planinstvo. Informacije: www.pdskalca.si/

IG - Polhograjska Grmada (898 m); pohodništvo. Informacije: www.pdkrim.si/

JESENICE - Dan jeseniške košarke; košarka. Informacije: www.zsport-jesenice.si

KAMNIK - Velika planina (1666 m); pohodništvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KOPER - Tradicionalni Triatlon za pokal Istre; triatlon. Informacije: www.sd3sport.com/

KOPER - Triatlon za Pokal Istre 2018; triatlon. Informacije: www.sd3sport.com

KRANJ - Črna prst (1844 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

KRŠKO - Goriška Brda; pohodništvo. Informacije: www.pdvidemkrsko.si/

MARIBOR - 28. športni vikend Maribora: pohod na Sveti Urban (596 m); pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/home

MARIBOR - Toti pohorc: pohod čez Pohorje; pohodništvo. Informacije: www.mopa.si

MARIBOR - Pohod na Urban; pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/

MARIBOR - Športni vikend Maribora; pohodništvo. Informacije: http://planinskodrustvodrava.si/

MARIBOR - 28. športni vikend Maribora; športna rekreacija (odrasli) - programi in akcije. Informacije: www.sportni-vikend.si

MARIBOR - Športni vikend Maribora; pohodništvo. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

MARIBOR - Poldašnja špica (Ita, 2087 m); planinstvo. Informacije: www.pdtam.org/

MARIBOR - Ulična košarka 2018: kvalifikacije; košarka. Informacije: www.mopa.si

MARIBOR - Kolesarjenje; kolesarstvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

MEDVODE - Storžič (2132 m); planinstvo. Informacije: www.geocities.com/gorniki/gorniki.html

MEDVODE - Medvode v gibanju 2018: 2. nočni tek Medvode; tek. Informacije: www.festivalmedvode.si/

METLIKA - Nočni tek po ulicah Metlike; tek. Informacije: www.tkd-belakrajina.si

MEŽICA - Po mlinarski poti; pohodništvo. Informacije: www.pdmezica.si/

MORAVSKE TOPLICE - Teniški turnir dvojic; tenis. Informacije: www.moravske-toplice.com

MURSKA SOBOTA - Po Ferijevi in Jožetovi poti; pohodništvo. Informacije: www.pdmaticams-drustvo.si/

NOVA GORICA - Mala Ponca (2502 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

NOVA GORICA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

NOVO MESTO - Po poti grofa Paradeiserja; pohodništvo.

NOVO MESTO - Krim (1107 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

NOVO MESTO - Trdinov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pd-novomesto.si/

ORMOŽ - Okoli Blatnega jezera; kolesarstvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

PREBOLD - Trupejevo Poldne (1931 m); planinstvo. Informacije: www.pd-prebold.si/

PREVALJE - Mlinarska pot; pohodništvo. Informacije: www.pdprevalje.si

PTUJ - 9. večerni tek čez Ptujski grad; tek. Informacije: http://sd-tao.si

PTUJ - Blegoš (1562 m); planinstvo. Informacije: www.pdptuj.si

PTUJ - 16. Poli maraton; kolesarstvo. Informacije: www.poli.si/poli-maraton

PTUJ - Moravski kras (Češ); pohodništvo. Informacije: www.pdptuj.si

RAKEK - 11. Kunaverjev pohod; pohodništvo. Informacije: www.tdrakek.si

RIBNICA - Krniška glavica (Ita, 1889 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-ribnica.si/

ROGAŠKA SLATINA - 2. Afroditin tek s Štajerskim valom; tek. Informacije: http://tek.mojepoti.si

ROGAŠKA SLATINA - Gradišče (1667 m); planinstvo. Informacije: http://pdvrelec.wordpress.com/

SENOVO - Posavski festival tematskih poti: Po poti štirih slapov; pohodništvo.

SEVNICA - Kolesarjenje skozi Posavje; kolesarstvo. Informacije: http://kdsevnica.com/2018/05/15/razpis-izlet-s-kolesom-skozi-posavje-02-06-2018-prijave-glej-zgoraj/

SLOVENJ GRADEC - Pohod na Partizanko; pohodništvo. Informacije: http://pdsg.si/

SLOVENSKA BISTRICA - Športni vikend; pohodništvo. Informacije: www.pdpohorje.si/

SLOVENSKA BISTRICA - Paški Kozjak (1272 m); pohodništvo. Informacije: http://pdsb.si/

STIČNA - Odprti turnir Stična 2018; namizni tenis. Informacije: http://ntzs.si/wp-content/uploads/2018/04/STICNA-2018-razpis-tekmovanja.docx

ŠENTJUR - Kopitnik (910 m); pohodništvo. Informacije: www.pdslivnica.com/

ŠKOFJA LOKA - Trupejevo Poldne (1931 m); planinstvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

ŠMARJE PRI JELŠAH - Mosor, Brač, Šolta (Hrv); pohodništvo. Informacije: http://pd-smarje.com

TRBOVLJE - Trboveljski ulični tek; tek. Informacije: www.zs-trbovlje.si

TRBOVLJE - Storžič (2132 m); planinstvo. Informacije: http://pd-kum.si

TREBNJE - 10 krogov za 10 nasmehov - humanitarni tek; tek. Informacije: www.nevergiveup.si

VELENJE - Žbevnica (Hrv, 1014 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

VELIKE LAŠČE - 1. Kolesarski maraton - MTB; gorsko kolesarstvo. Informacije: http://kd-velike-lasce.si

VOLČJI POTOK - Tečem, da pomagam; tek. Informacije: http://lions-domzale.si/projekti/tecem-da-pomagam

VRHNIKA - 16. tek Bevke; tek. Informacije: www.sportno-drustvo-bevke.si

VRHNIKA - Rožnati izziv 2018: Planina nad Vrhniko (733 m); pohodništvo. Informacije: www.europadonna-zdruzenje.si/kdo_smo/sekcija_za_gibanje_in_sport/roznati_izziv_2018

VRHNIKA - Naravovarstveni pohod; pohodništvo. Informacije: www.pd-vrhnika.si/

ŽALEC - 1. Žalski nočni miting "Juriš na DR 10.000 m + Eliminacija MILJA (1609m)"; tek. Informacije: www.tdsavinjcan.eu

ŽELEZNIKI - 23. gorski tek na Ratitovec (Svetovno prvenstvo veteranov); tek. Informacije: www.atletsko-drustvo-zelezniki.si

ŽIROVNICA - Planina Razor (1315 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-zirovnica.si

PETROVČE - Mavrični tek; tek. Informacije: www.mavricnitek.si

POLJČANE - Športni vikend Maribora; pohodništvo. Informacije: www.pdpoljcane.com

MAKOLE - 7. pohod pred piknikom; pohodništvo.

ROGAŠOVCI - Pomurski pokal 2018: 15. rogašovski tek; tek. Informacije: www.pomurski-pokal.com

NEDELJA, 3. junija

LJUBLJANA - Velika planina (1666 m); planinstvo. Informacije: www.pdsmarnagora.si/

LJUBLJANA - Lubnik (1025 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Virnikov Grintovec (1654 m); planinstvo.

LJUBLJANA - 10 krogov za 10 nasmehov - humanitarni tek; tek. Informacije: www.nevergiveup.si

LJUBLJANA - Bjelašnica (BiH, 2066 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Vrtača čez Malo glavo (2181 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Turska gora (2251 m); planinstvo. Informacije: http://pdrtv.si/

CELJE - Po Obronkih Celja; pohodništvo. Informacije: www.pdgrmada.org/

CERKNICA - 21. tek ob Cerkniškem jezeru; tek. Informacije: www.drustvo-sovica.si

COL - Veža (2110 m); planinstvo. Informacije: www.pd-krizna-gora.si/

DOBROVO - Pohod od češnje do češnje; pohodništvo. Informacije: Brda Planinsko društvo, 031 393 776, pdbrda@pzs.si; www.pdbrda.si

GROSUPLJE - 20. maraton treh občin; kolesarstvo. Informacije: Tone Kogovšek, 041 617 625, kdgrosuplje@gmail.com; www.kolesarsko-drustvo-grosuplje.si

HOČE - 2. tek pod Pohorjem; tek. Informacije: www.hoce-slivnica.si

KOPER - Tolminski Migovec (1868 m); planinstvo. Informacije: http://opd.si/

LITIJA - Goriška Brda; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

LOGATEC - Travnik (2252 m); planinstvo. Informacije: http://pdlogatec.blogspot.si/

MARIBOR - Koroška Rinka (2433 m); planinstvo. Informacije: www.pdtam.org/

MARIBOR - Schokl (Avt, 1445 m); planinstvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

MARIBOR - Cerkniško jezero; pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MEDVODE - Vzpon na Katarino; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.festivalmedvode.si

MEDVODE - Rodica (1966 m); planinstvo. Informacije: http://planinskodrustvo-medvode.si/

MENGEŠ - Vsi na trim pod Gobovico; pohodništvo. Informacije: www.td-menges.si

NOVO MESTO - 8. dobrodelni Leo tek; tek. Informacije: http://leo-nm.webs.com

POLHOV GRADEC - Storžič (2132 m); planinstvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

PRESERJE - Veliki Draški vrh (2243 m); planinstvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

RADENCI - 38. maraton Tri srca Radenci 2018; kolesarstvo. Informacije: www.kose-radenci.si/kolesarski-maraton-tri-srca.php

RIBNICA NA POHORJU - Virnikov Grintovec (1654 m); planinstvo. Informacije: www.pdribnicanapohorju.si/

SEVNICA - Posavski festival tematskih poti: Po Marinkini poti; pohodništvo.

SLOVENJ GRADEC - Matkov škaf (1480 m); pohodništvo. Informacije: http://pdsg.si/

ŠALOVCI - 12. pohod z dolov na bregej; pohodništvo.

ŠENČUR - 15. krompirjev pokal Bam.bi; kolesarstvo. Informacije: http://bambi-sport.si

ŠTORE - Pohod; pohodništvo. Informacije: http://drustvopohodnikov.com/

TOLMIN - Od češnje do češnje; pohodništvo. Informacije: www.pdtolmin.si

ŽALEC - Po obronkih KS Galicija; pohodništvo. Informacije: www.pdzalec.si/

ŽELEZNIKI - Od češnje do češnje; pohodništvo. Informacije: www.pd-zelezniki.com/

POLJČANE - Boč (978 m); pohodništvo. Informacije: www.pdpoljcane.com

GORENJA VAS - Kuželjska stena (874 m); pohodništvo. Informacije: www.pdgorenjavas.com

BRDA - 7. dobrodelno druženje ob češnjah in nogometni žogi; mali nogomet. Informacije: www.brda.si

PONEDELJEK, 4. junija

LJUBLJANA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

MURSKA SOBOTA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

NOVO MESTO - Planinarjenje po Jadranu (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

STA pripravlja Tedenski koledar športne rekreacije v partnerstvu z Olimpijskim komitejem Slovenije. Ažuriran seznam vseh dogodkov se nahaja na spletnem naslovu http://napoved.sta.si/rekreacija / www.rekreacija.si. Morebitna vprašanja in pripombe lahko naslovite na rekreacija@sta.si. Podatke za brezplačno objavo pošljite na koledar@rekreacija.si.

https://www.sta.si

www.olympic.si