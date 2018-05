Brez hujših izgredov ob proslavljanju nogometnega naslova

Ljubljana, 28. maja - Potem ko so včeraj nogometaši ljubljanske Olimpije na gostovanju v Domžalah osvojili naslov prvaka, šestega od osamosvojitve dalje, so navijači veselo proslavljali naslov. Iz ljubljanske policijske uprave so danes potrdili, da večjih izgredov ob rajanju ni bilo ne na sami odločilni tekmi ne pozneje na ulicah v središču Ljubljane.