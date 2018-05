Policisti obravnavajo poskus uboja na območju Raven na Koroškem

Ravne na Koroškem, 28. maja - Policisti so bili v nedeljo okoli pol štirih zjutraj obveščeni o poskusu uboja na območju policijske postaje Ravne na Koroškem. Ugotovili so, da je 49-letni domačin med prepirom zabodel 59-letnega brata. Ta je hudo poškodovan in je na zdravljenju v bolnišnici. Policisti so 49-letnika pridržali, danes ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.