Znamenita bohinjska bukev po izvedenih ukrepih znova zeleni

Bohinj, 28. maja - Bohinjska občina si z različnimi ukrepi prizadeva rešiti znamenito bukev na Veglju ob Bohinjskem jezeru, ki so ji strokovnjaki zaradi bolezni pripisali počasen propad in so jo lani že nameravali odstraniti. Po izvedenih ukrepih se na več kot 70 let stari bukvi kažejo prvi znaki okrevanja.