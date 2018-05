Na ljubljanski fakulteti za računalništvo odprli laboratorij za superračunalništvo

Ljubljana, 28. maja - Na ljubljanski fakulteti za računalništvo in informatiko so danes odprli slovensko-kitajski virtualni laboratorij za zelo zmogljivo računalništvo, ki predstavlja prvi rezultat aprila podpisanega memoranduma o večletnem sodelovanju med slovenskimi in kitajskimi znanstveniki. Pri projektu sodelujeta tudi slovensko podjetje Arctur in kitajski Sugon.