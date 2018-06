Poleti avtobusni prevoz tudi preko prelaza Predel

Bovec, 3. junija - Turistična ponudba v Zgornjem Posočju se z novo avtobusno linijo iz Ljubljane preko Kranjske Gore, Trbiža in Loga pod Mangartom v Bovec povezuje tudi čezmejno. Linija, ki bo namenjena turistom, pohodnikom in ljubiteljem narave, bo povezala Posočje in Zgornjo Savsko dolino s Trbižem v Italiji.