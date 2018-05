Stabilnega vremena tudi v prihodnje ni pričakovati

Ljubljana, 28. maja - Podobno vreme s predvsem popoldanskimi krajevnimi plohami in nevihtami, kot ga imamo že vsaj teden dni, se bo po napovedih Arsa tudi v prihodnje nadaljevalo. Trenutne temperature, ki so ponekod dosegle in še bodo dosegale največ 30 stopinj Celzija, pa so okoli tri do štiri stopinje Celzija nad dolgoletnim povprečjem za ta čas.