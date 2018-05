Na regijskem BioCampu 2018 o izzivih protimikrobnega zdravljenja

Ljubljana, 28. maja - V Ljubljani danes poteka Regijski BioCamp 2018, ki ga Lek, član skupine Sandoz, organizira osmo leto zapored. Letošnjega dogodka se udeležuje 35 izbranih študentov naravoslovnih smeri, ki bodo do torka spoznavali protimikrobna zdravila in izzive na poti do učinkovitih terapij.