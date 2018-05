Tonin: NSi v zadnji teden pred volitvami močnejša kot kdajkoli

Ajdovščina, 27. maja - NSi v zadnji teden volilne kampanje, sodeč po anketah, vstopa močnejša kot kdajkoli, je na taboru NSi dejal predsednik NSi Matej Tonin. Kot je poudaril, bo NSi veliko presenečenje teh volitev in bo dosegla zgodovinski rezultat. Dejal je, da imajo zmagovalni recept, ki ga sestavljajo članice in člani, najboljši program in izjemni kandidati.