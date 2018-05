Pahor v Mengšu pozval k enotnemu pričevanju o procesu osamosvojitve

Mengeš, 26. maja - Predsednik republike Borut Pahor se je danes v Mengšu udeležil slovesnosti ob odkritju pomnika slovenskemu narodu za upor proti agresorju 1990-1991. V nagovoru je izrazil zaskrbljenost zaradi poglabljanja sporov o poteku takratnih dogodkov in pozval k prizadevanju za enoten pogled na dogodke izpred 27 let, so sporočili iz predsednikovega urada.