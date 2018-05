Na nekaterih cestah po državi zgoščen promet

Ljubljana, 26. maja - Na nekaterih cestah po državi je zgoščen promet, a za zdaj ni kakšnih posebnosti. Čakalne dobe so medtem na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja in Jelšane, poroča Prometno-informacijski center za državne ceste.

Gost promet z zastoji je na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje ter naprej na primorski avtocesti do cestninske postaje Log proti Kopru. Zgoščen promet z zastoji je tudi na ljubljanski severni obvoznici med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana - sever ter naprej po Celovški cesti do gorenjske avtoceste.

Zastoji nastajajo tudi na regionalni cesti Postojna - Jelšane pri Dolenjah pri Jelšanah in na cesti med Jesenicami in Kranjsko Goro pri Gozdu Martuljku.

Posebnosti na cestah za zdaj ni, je pa zgodaj zjutraj počilo na Ptuju. Kot je zapisano na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje, sta ob 5.33 na Puhovem mostu čelno trčila osebno vozilo in tovornjak. Poškodovale so se tri osebe, ki so jih reševalci prepeljali v ptujsko bolnišnico.