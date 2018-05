Na okrogli mizi Mladih piratov pozivi mladim volivcem k aktivni politični participaciji

Ljubljana, 25. maja - Na okrogli mizi Mladih piratov, podmladku Piratske stranke Slovenije, so iskali vzroke za nizko udeležbo na volitvah in rešitve za povečanje politične participacije mladih državljanov. V politično pasivnost so jih po oceni mednarodnih predstavnikov piratskih strank potisnile tudi ustaljene politike, ki so neuspešne pri naslavljanju težav mladih.