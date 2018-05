Univerza na Primorskem: Škofa in Butinarja glede na odločitev sodišča nismo dolžni zaposliti

Koper, 25. maja - Univerza na Primorskem (UP) je danes prejela sodbi Delovnega sodišča v Kopru, ki je za tožnika Lenarta Škofa in Bojana Butinarja v ponovljenem postopku odločilo, da ju ni dolžna zaposliti. Oba sta iz skupine profesorjev, ki so z univerze odšli na novi zavod ZRS Koper, vendar njuni pravdi nista bili začasno prekinjeni, so sporočili z univerze.