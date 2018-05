Janša poudaril ujemanje strategije GZS s programom SDS

Ljubljana, 25. maja - Predstavniki SDS na čelu s predsednikom stranke Janezom Janšo so se danes srečali s predsednikom Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Boštjanom Gorjupom in njegovimi sodelavci. Janša je ob tem poudaril visoko ujemanje strategije GZS z volilnim programom SDS, so zapisali na strankini spletni strani.