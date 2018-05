Ljubitelje kave na Vrhniko vabijo s festivalom

Vrhnika, 26. maja - Dogajanje na Vrhniki bo danes popestril Dan za skodelico kave oziroma 3. Festival kave. Letos bo dogodek namenjen predstavitvi slovenskih mikropražarn kave in butičnim blagovnim znamkam, ki so na tak ali drugačen način povezane s kavo. Ljubitelje kave vabijo na okušanje in degustiranje kave, kavnih napitkov, kavnih sladic in prigrizkov.