Predsednik Pahor prihodnji teden v Rimu z Mattarello

Ljubljana, 25. maja - Predsednik republike Borut Pahor se bo v torek in sredo mudil v Rimu. V sredo se bo na delovnem kosilu sestal z italijanskim predsednikom Sergiom Mattarello, s katerim bosta govorila o bilateralnih in evropskih vprašanjih ter drugih aktualnih mednarodnih vprašanjih, so danes sporočili iz urada predsednika republike.