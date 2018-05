Policisti prijeli več tujcev pri nezakonitem prečkanju meje

Obrežje/Črnomelj, 25. maja - Policisti so na območju policijskih postaj Črnomelj, Metlika, Brežice in Krško prijeli 37 tujcev, med njimi tri otroke, ki so nezakonito prečkali državno mejo s Hrvaško. Peterico so predali hrvaškim varnostnim organom, ostali pa so zaprosili za mednarodno zaščito, so danes sporočili z novomeške policijske uprave.