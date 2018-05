Spletni video mladinskega sveta poziva mlade k udeležbi na volitvah

Ljubljana, 25. maja - Spletni video Mladinskega sveta Slovenije (MSS), ki so ga danes objavili na spletnem portalu You Tube, poziva mlade k udeležbi na prihajajočih parlamentarnih volitvah. V videu mlade k udeležbi med drugim pozivajo akrobatska skupina Dunking Devils, komik Boštjan Gorenc - Pižama, vloger Ciril Komotar in vlogerka Lea Filipovič.