Na Kočevskem prijeli trojico "lažnih" policistov

Ljubljana, 25. maja - Policisti so na Kočevskem v četrtek prijeli tri osebe, ki so se izdajale za policiste in med "preiskavo" oškodovancu odvzele nekaj deset evrov. Policisti so dvema osumljencema potem odvzeli prostost in ju danes privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, so danes sporočili z ljubljanske policijske uprave.