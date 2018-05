Poziv predsednikoma Italije in Slovenije glede zastopanosti slovenske manjšine v parlamentu v Rimu

Trst, 25. maja - Predsednika krovnih organizacij slovenske manjšine v Italiji Rudi Pavšič in Walter Bandelj sta na predsednika Italije in Slovenije, Sergia Mattarello in Boruta Pahorja, naslovila pismo, v katerem ju pozivata k podpori in pomoči pri zagotovitvi slovenskega predstavnika v obeh domovih italijanskega parlamenta.