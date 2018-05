Svojci pogrešajo mladoletno Ajlo Dizdarević iz Ljubljane

Ljubljana, 24. maja - Svojci pogrešajo 15-letno Ajlo Dizdarević iz Ljubljane. Ajla je od doma odšla v torek in se ni vrnila. Visoka je okoli 165 centimetrov, je suhe postave in svetlih dolgih las, segajočih čez ramena. Oblečena je bila v črno trenirko, majico sive barve z dolgimi rokavi in črno jopico z napisom NIKE, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.