Volilna napoved Večera in Dnevnika: SDS ohranja vodstvo, sledita LMŠ in SD

Ljubljana, 24. maja - Po volilni napovedi, ki jo je Ninamedia pripravila za Večer in Dnevnik, stranka SDS ohranja vodilno vlogo, saj uživa 24,5 odstotka podpore, poročata omenjena časnika na spletnih straneh. Sledita ji Lista Marjana Šarca s 16,3 odstotka in SD s 14,4 odstotka podpore. V parlament bi se uvrstile še SMC, DeSUS, Levica in NSi.