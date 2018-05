Radenska v steklenički varna za potrošnike

Radenci, 24. maja - Radenska v četrtlitrski steklenički je popolnoma varna za potrošnike in skladna z deklaracijo, je pokazala analiza uprave za varno hrano, so sporočili iz Radenske, kjer gospodarsko škodo zaradi preventivnega odpoklica še ocenjujejo. Izdelek so namreč umaknili s trga, potem ko je potrošnica po zaužitju radenske rabila zdravniško pomoč.