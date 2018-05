Tovornjakar tihotapil športna oblačila znane blagovne znamke

Rogatec, 24. maja - Policisti Postaje mejne policije Rogatec so v sredo na mejnem prehodu Dobovec pri 35-letnem srbskemu vozniku tovornega vozila odkrili večjo količino športnih oblačil znane blagovne znamke. V kabinskem prostoru vozila so odkrili 60 trenerk in 30 športnih kratkih hlač, ki so mu jih zasegli, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.