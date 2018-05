Rebalans mariborskega proračuna v drugo potrjen

Maribor, 24. maja - Mariborski mestni svetniki so danes opravili drugo branje rebalansa občinskega proračuna za letošnje leto, ki je s 137,5 milijona evrov eden najvišjih v zadnjih letih. Z 18 glasovi za in šestimi proti so ga večinsko podprli. Med drugim so soglašali tudi s povečanjem osnovnega kapitala javnega podjetja Marprom v višini 500.000 evrov.