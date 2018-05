Do parlamentarnih volitev le še teden dni

piše Maja Oprešnik

Ljubljana, 27. maja - Do predčasnih državnozborskih volitev nas loči le še teden dni, prihodnjo nedeljo bo imelo 1,7 milijona volivcev priložnost, da med več kot 1600 kandidati izbirajo novo sestavo državnega zbora. Do takrat imajo stranke in kandidati še nekaj dni časa za prepričevanje volivcev, predvsem tistih, ki so še neopredeljeni. In teh ni malo.