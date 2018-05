V zaledju slovenske Istre nastali dve močnejši nevihtni celici

Ljubljana, 24. maja - Po podatkih urada za meteorologijo in hidrologijo Agencije RS za okolje sta v zaledju slovenske Istre, ob meji s Hrvaško, nastali dve močnejši nevihtni celici. Možna je toča in krajevni nalivi, ob tem pa lahko narastejo tudi hudourniški vodotoki, opozarjajo pri Upravi RS za zaščito in reševanje.