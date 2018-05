Koper gosti mednarodni kongres o osebah s posebnimi potrebami

Koper, 24. maja - V Kopru so s popoldansko slovesnostjo v dvorani Sv. Frančiška uradno začeli mednarodni kongres na temo socialne prepoznavnosti in odnosa do oseb s posebnimi potrebami v dobi tehnologije. Govorniki so uvodoma poudarili pomen skrbi za najbolj ranljive in opozorili, da je na tem področju treba še marsikaj storiti.