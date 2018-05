Prihodnji teden zapore prometa na Prešernovi cesti v Izoli

Izola, 24. maja - Zaradi izvedbe zaključnih del asfaltiranja ceste v sklopu rekonstrukcije Prešernove ceste v Izoli in asfaltiranja kolesarske steze v prihodnjem tednu bo od torka do vključno sobote polovična in popolna zapora posameznih delov Prešernove ceste. Zapora bo od krožišča pri avtokampu Jadranka do krožišča na Kajuhovi in Bazoviški ulici.