Pogrešajo 95-letno Marijo Korenak z območja Laškega

Krško, 24. maja - Svojci od srede zvečer pogrešajo 95-letno Marijo Korenak iz Požnice na območju Policijske postaje Laško. Pogrešana težko hodi. Ko so jo nazadnje videli, je bila oblečena v temnejši pulover, črne hlače z rdečo in belo črto na robovih ter obuta v modre crocs natikače. Domačini so jo skupaj s policisti in gasilci iskali že ponoči.